Общество

Псковские зоозащитники отобрали животных у хозяев кошачьей выставки

Представители псковской общественной организации «Зоозащита» добились закрытия передвижной выставки - по сути, контактного зоопарка, с 14 кошками. Об этом сообщает Центр Деловой Информации.

Кошек показывали на ул. Льва Толстого, 43, в помещениях давно закрытого здесь «Птичьего дворика». За контакт с кошками и мартышкой брали 200 рублей со взрослых, 150 - с детей.

И родители с детьми, и общественники после нескольких дней работы выставки забили тревогу. Во-первых, контактные зоопарки с этого года запрещены, во-вторых, животные, которых демонстрировали на выставке, - в удручающем состоянии: больные, усталые, худые, в жутких условиях.

Председатель «Зоозащиты» Вера Короткова ранее сообщала «МК в Пскове», что намерена добиваться закрытия выставки, будет обращаться в правоохранительные органы. Вчера вечером общественникам удалось спасти животных.

Источник: «Зоозащита»

«10 часов нервов, неприкрытое бахвальство «хозяина» несчастных животных, огромная поддержка пришедшей на помощь команды волонтеров и членов "Зоозащиты", огромная работа Лизы Луговской (корреспондент Центра Деловой Информации - ред.), опергруппа полицейских и участковый, акт об изъятии всех животных, заявление в полицию. И прецедент есть», - не сдерживают эмоций в «Зоозащите».

Выставка закрыта, все животные изъяты и помещены в приют, на карантин. У котов - язвы, понос, дистрофия. У 10 кошек из 14 истощение. Все обезвожены.