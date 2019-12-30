Общество

Оксана Федорова раскрыла свое понимание Нового года и способ вернуть праздничное настроение

Известная уроженка Пскова, телеведущая и экс-мисс Вселенная Оксана Федорова поделилась тем, что она понимает под Новым годом. Своем мнение Оксана Федорова опубликовала в Instagram.

Источник: Instagram Оксаны Федеоровой

«Праздники постепенно подходят к концу. Этот Новый год особенно удался. Мы с детьми побывали на многих представлениях. В этом году у нас прекрасные декорации дома <…> хватило время купить всем подарки, отдохнуть и выспаться. Новый Год снова вернулся в мою жизнь. Практически идеальный Новый год . До 18 лет я встречала Новый год в кругу семьи, но потом уехала учиться в Санкт-Петербург , и мне стало не хватать этой домашней новогодней атмосферы. Я перестала ждать Новый год, чувствовать его приближение. Бывало, что и часто работала именно в эту ночь. Ощущение и предвкушение Нового года вновь вернулось ко мне, когда я обрела уже свою семью. Поэтому для меня идеальный Новый год - это Новый год в кругу семьи и близких людей. Когда мы вместе готовим праздничный стол, строим планы, стараемся что-то придумать, чтобы удивить детей - вся эта атмосфера и подготовка уже начало праздника», - написала Оксана Федорова.