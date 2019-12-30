Общество

Псковская полиция: Иностранные граждан и апатриды пользуются правами и несут ответственность наравне с гражданами РФ

Подразделения по вопросам миграции УМВД России по Псковской области на постоянной основе проводится работа по контролю за иностранными гражданами, систематически нарушающими законодательство Российской Федерации. В пресс-службе ведомства напомнили читателям Псковской Ленты Новостей, что иностранные граждане и апатриды (лица без гражданства) пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации.

«Неисполнение российского законодательства будет являться основой для применения к нарушителям ограничительных мер административного характера, - отметили в пресс-службе. - Управлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской области в отношении иностранных граждан, 2 и более раз привлеченных к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения (глава 12 КоАП РФ), охраны общественно порядка (глава 20 КоАП РФ), обеспечения режима пребывания иностранных граждан (глава 18 КоАП РФ), выносится решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию на срок от 3 до 5 лет».

Также в ведомстве добавили, что, в свою очередь, принятие такого решения является основанием для сокращения срока временного пребывания в России и аннулирования иностранному гражданину всех разрешительных документов: разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента или разрешения на работу.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что въезд на территорию России запрещается лицу, не оплатившему наложенный административный штраф, на срок до момента оплаты штрафа в полном объеме лицом, допустившим нарушения российского законодательства.