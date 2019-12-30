Общество

Больше 18 тысяч посетителей приняли в дни новогодних каникул в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели некоторые итоги работы в выходные и праздничные дни наступившего года. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в отделе экскурсионной работы, за период со 2 по 8 января в музеях-усадьбах и выставочных залах заповедника приняли 18 021 посетителя, что значительно превышает показатели прошлого (15 980) и позапрошлого (12 558) годов за такой же период.

«Святки» в Бугрово, 4 января. Фото с официальной станицы музея-заповедника в социальной сети

В музее отметили, что подавляющее большинство побывавших в заповеднике туристов (17 230 человек, или 95,6%) посетили экскурсии в мемориальных усадьбах. Традиционно, по количеству посетителей лидирует музей-усадьба «Михайловское». Однако в «Петровском» в эти дни приняли больше гостей, прибывших в заповедник в составе организованных групп; «Тригорское» же, наоборот, чаще выбирали так называемые индивидуальные посетители - туристы, приехавшие в псковские пушкинские места семьями, небольшими компаниями или поодиночке.

Музейное занятие «Ювелирная графика - гравюра» в Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника, 5 января. Фото с официальной станицы музея-заповедника в социальной сети

Среди наиболее посещаемых рекреационных и познавательных программ в музее назвали фольклорную программу «…Рады мы проказам матушки-зимы» и фольклорный праздник «Святочные гулянья» (110 и 76 участников соответственно), новогоднее представление для детей и их родителей (202 участника), концерт заслуженного артиста России Владимира Мищука (94 слушателя), спектакль музейного театра «Петрушкина баловня» (96 зрителей), Рождественскую музыкально-литературную программу в Тригорском (54 слушателя).

В музее заключили: «При этом надо учесть, что усадебные помещения совсем не велики и, к примеру, тот же «Дом мельника», где показывали кукольное представление, или «Зеленая зала» в Тригорском за раз может принять максимум сорок человек».