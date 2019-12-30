Общество

Минтруд дал рекомендации по начислению зарплаты бюджетникам в 2020 году

Выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также за совмещение профессий не должны входить в состав заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в рекомендациях Минтруда, сообщает «Парламентская газета».

Ведомство опубликовало Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год. Отмечается, что региональным и муниципальным властям при формировании систем оплаты труда, фондов оплаты труда, должностных окладов и ставок зарплаты рекомендовано учитывать выводы постановлений Конституционного суда РФ о невключении указанных выплат в состав зарплаты не ниже МРОТ.

«В 2020 году рекомендуется обеспечить уровень заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2019 году», — сказано в пояснении к документу.

В рекомендациях появился новый раздел — «Особенности формирования систем оплаты труда работников государственных учреждений ветеринарии». Им, в частности, предусмотрены особенности установления стимулирующих выплат при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, а также повышенная оплата труда за работу вне стационарных пунктов.

В разделе для учреждений физкультуры и спорта рекомендуемая доля окладов установлена на уровне не ниже 70 % фонда оплаты труда. Прописаны условия стимулирующих выплат, которые конкретизированы по показателям деятельности: за наличие спортивных званий и разрядов, ведомственных наград и др.

В разделе для учреждений культуры прописано, что регионы и муниципалитеты, руководители государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры вправе выплачивать стимулирующие выплаты за работу в сельской местности.