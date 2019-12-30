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Общество

Глава администрации Пскова Александр Братчиков назвал жителям места мелкорозничной торговли

11.01.2020 22:27|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Пскова Александр Братчиков ответил на вопрос о местах мелкорозничной торговли, который жительница задала на сайте губернатора Псковской области.

«Столкнулась с такой ситуацией. Я на пенсии, родилась в своей деревне, училась от колхоза и, проработав в колхозе, заработав пенсию в размере 8715 рублей, решила к Новому году заработать себе на лекарства от давления и поехала в город продать свою ручную работу. На рынок «Нива» меня не пустили (конкуренция). Встала напротив, и вдруг «Народный контроль» в лице Сысоевой Натальи прогнал меня, и я, приехав за 30 километров, уехала не домой, а в больницу: у меня поднялось давление. Это что? Почему для бедного крестьянина нет нигде места. Гонят со всех мест. Нельзя торговать в неположенном месте? Тогда выделите места на рынках», - говорится в сообщении.

Ответственный по вопросу Александр Братчиков подчеркнул, что такая торговля осуществляется лишь в законом отведенных местах: «Такими местами на территории Пскова являются розничный универсальный рынок на улице Воровского, 6; 5 ярмарочных площадок, на 4 из которых (Рижский проспект, 9, улица Коммунальная, 57-а, улица Текстильная, 9, и улица Народная, 35-а) выделены специальные торговые места социального назначения».

Кроме того, глава города отметил, что созданы дополнительные места путем организации администрацией Пскова ярмарки выходного дня на территории Центрального рынка (по субботам) и на улице Петровской, 18 (по четвергам).

«Торговля по улице Коммунальной, вблизи д.50, напротив торговой площадки «Нива» является несанкционированной, так как мелкорозничная торговля может производиться только в установленных местах, которые утверждаются нормативно-правовыми актами администрации города Пскова, путем организации ярмарок или размещения нестационарных торговых объектов. Данная территория не предусмотрена для организации торговли», - говорится в сообщении.

Александр Братчиков добавил, что контрольным управлением администрации Пскова в рамках своих полномочий постоянно проводятся контрольные мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на территории Пскова, в том числе и в районе улицы Коммунальной, вблизи дома №50.

«В случае выявления нарушений в отношении лиц, осуществляющих торговлю в неустановленных местах, применяются меры административного воздействия, составляются протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьей 2.11 закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», которые направляются в административную комиссию для решения вопроса о принятии мер административного наказания. Данный вопрос находится на постоянном контроле отдела контроля за размещением рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг контрольного управления администрации Пскова», - заключил глава муниципалитета.

Теги: #администрация Пскова #торговля #закон
Источник: Псковская Лента Новостей
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