Общество

Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы

Нарколог Олег Забродин в интервью «РГ» рассказал, каким из распространенных поговорок про алкоголь можно верить.

Комментируя выражение «красное на белое - что же я наделала», он отметил, что красные вина содержат, кроме алкоголя и виноградного сока, другие вещества, а также пектин, вызывающий дополнительную психостимуляцию. Поэтому белые вина употреблять менее опасно, считает специалист.

По мнению Забродина, в поговорке «пиво без водки - деньги на ветер» говорится о том, что сочетание этих напитков оказывает гораздо более "сногшибательный" эффект, чем употребление по отдельности.

«Пива столько не выпьешь для такой глубины опьянения», - пояснил врач.

Нарколог также прокомментировал фразу «с увеличением градусов тупеют даже углы». Как пояснил собеседник издания, на каждый вид спиртного вырабатывается свой тип алкогольдегидрогеназы - фермента, отвечающего за расщепление и выведение алкоголя из организма. Именно поэтому врачи не советуют менять напиток во время застолья.

Забродин добавил, что лучше не понижать градус крепости и не мешать спиртное с водой, так как в этом случае всасывание алкоголя усиливается и человек быстро пьянеет.

Как рассказал нарколог, если за сорок минут до приема алкоголя выпить пробную порцию - около 30 миллилитров, то потом организм будет сразу расщеплять и выводить его из организма.

«Но надо себя сдерживать и понимать, что каким бы качественным алкоголь ни был - это яд, от которого умирают люди», - предупредил он.