Общество

В Пскове состоится эксклюзивный показ фильма «Портрет девушки в огне»

23 января в 19:00 в Пскове в киноклубе Videodrome состоится эксклюзивный показ фильма «Портрет девушки в огне» режиссера Селин Сьяммы.

Фильм повествует о Марианне, художнице, которая приезжает в имение на побережье, чтобы написать портрет дочери его владелицы - Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение.

На Каннском кинофестивале-2019 картина получила две награды:

Лучший сценарий

Квир-Пальмовая ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино (Селин Сьямма).

Показ состоится на улице Пушкина, дом 13-а, 3 этаж.