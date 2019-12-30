Общество

На субсидирование промышленности в 2020 году потратят 9,8 млрд рублей

Утверждены условия и порядок предоставления российским лизинговым компаниям субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности промышленной продукции. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 12 января, сообщает «Парламентская газета».

Средства будут предоставляться для достижения показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»и выделяются на возмещение потерь в доходах при предоставлении лизингополучателю льготных условий по договорам лизинга на промышленную продукцию. В федеральном бюджете на 2020 год на финансирование такой господдержки предусмотрено 9,8 миллиарда рублей.

«Промышленная продукция» - машиностроительная продукция и оборудование, соответствующие требованиям постановления Правительства Российской Федерации. «Квалификационный отбор» - отбор организаций на право получения субсидии, проводимый в период с 1 ноября до 31 декабря года, предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидии. Для 2020 года - в период с 28 февраля до 14 марта 2020 года. «Реестр получателей субсидии» - перечень организаций, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, содержащий информацию о предельных объемах средств субсидии на каждую организацию на очередной финансовый год», - сказано в документе.

Субсидии будут предоставляться министерством промышленности и торговли Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства промышленности и торговли РФ.

Организации смогут получить субсидии, если договор лизинга был заключен не ранее 1 января текущего финансового года на срок не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи промышленной продукции, произведенной не ранее 1 января года, предшествующего году получения субсидии, в лизинг. Еще одной причиной должно быть отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Также не должно быть просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций.

«По результатам квалификационного отбора Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 5 рабочих дней (для 2020 года - не позднее 19 марта 2020 года) формирует проект реестра получателей субсидии и лист ожидания и распределяет предельные объемы государственной поддержки на соответствующий финансовый год. Соглашение о предоставлении субсидии заключается сроком на 1 год», - говорится в постановлении.