Общество

Александр Котов: Верховенство закона – ключевой принцип, которым руководствуются в своей работе сотрудники органов прокуратуры

Председатель регионального парламента Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Почти три столетия назад прокуратура была создана как структура, призванная следить за соблюдением законности и защищать права граждан. Именно эти функции остаются главными в деятельности надзорного ведомства и сегодня.

Государство наделило прокуратуру обширными полномочиями, реализация которых в конечном итоге направлена на обеспечение безопасной и достойной жизни граждан нашей страны в едином правовом пространстве.

Верховенство закона – ключевой принцип, которым руководствуются в своей работе сотрудники органов прокуратуры Псковской области, а доверие граждан – основной критерий оценки компетентности и профессионализма.

С праздником! Пусть авторитет работников органов прокуратуры обеспечивается бескомпромиссной реакцией на любые проявления беззакония и верной службой своей стране и народу!», - написал Александр Котов.