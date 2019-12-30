От рублевской «Святой троицы» до скульптурного портрета Саввы Ямщикова: в свет вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

В свободном доступе для всех пользователей интернета, на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» размещена электронная версия нового выпуска «Михайловской пушкинианы». Это уже 76-я книга научно-популярного издания, которое силами музея выходит в свет с апреля 1996 года.
Новый сборник называется «Искусство сохранить». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в книгу вошли материалы нескольких, 2014—2019 годов, научных конференций «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти «реставратора всея Руси» Саввы Ямщикова. На этих чтениях, уточнили в музее, традиционно идёт речь об общих и отдельных, наиболее актуальных проблемах, встающих перед хранителями музейных коллекций. Участники конференции обсуждают различные вопросы из теории и практики реставрации и реконструкции предметов и объектов культурного наследия, вводят в научный оборот сведения из истории их сохранения и биографии людей, которые занимаются этим высоким делом.
Среди авторов сборника «Искусство сохранить» — реставраторы, искусствоведы, музейные работники, другие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Пушкинских Гор, Великого Новгорода. Среди тем, которые они поднимают — вопросы реставрации, атрибуции и экспонирования различных художественных произведений, от миниатюрных портретов XVIII века до образцов современного искусства, а также проблемы сохранения рукописных памятников (в том числе и изданий конца XIX — начала XX столетия, собранных на скобах), фотографического наследия и естественноисторических предметов. Читатель найдёт здесь «Несколько слов об иконе Андрея Рублёва «Святая Троица» (автор публикации — ведущий художник-реставратор Государственного Русского музея Рудольф Кесарев) и не публиковавшиеся ранее сведения о Георгиевской церкви пригорода Воронича в допушкинское время (автор публикации, подготовленной по материалам Российского государственного архива древних актов сведения — ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника Елена Ступина). Среди публикаций, так или иначе связанных с нашим регионом — статьи и заметки о скульптурном портрете Саввы Ямщикова, который хранится в музее-заповеднике «Михайловское», и авторе этого бюста; об интерьерах церквей Опочецкого уезда в пушкинское время; о собрании фотографий Александра Красуцкого в фондах Пушкинского Заповедника и их авторе; многое другое.
В музее убеждены, что, «…несмотря на достаточно специфичную тему, материалы сборника будут интересны не только реставраторам и музейным работникам, но и всем, кому небезразлична судьба памятников отечественной культуры и история их сохранения».
Добавим, что сборник «Искусство сохранить» вышел в свет и в «бумажной версии». Он отпечатан в Псковской областной типографии тиражом в 300 экземпляров.
Адрес книги в сети: http://pushkinland.ru/2018/lib/lib2.asp.