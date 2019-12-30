Общество

От рублевской «Святой троицы» до скульптурного портрета Саввы Ямщикова: в свет вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

В свободном доступе для всех пользователей интернета, на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» размещена электронная версия нового выпуска «Михайловской пушкинианы». Это уже 76-я книга научно-популярного издания, которое силами музея выходит в свет с апреля 1996 года.

На обложке нового выпуска «Михайловской пушкинианы» размещена репродукция картины Владимира Алексеева «Михайловское. Остров уединения» из фондов Пушкинского Заповедника.

Новый сборник называется «Искусство сохранить». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в книгу вошли материалы нескольких, 2014—2019 годов, научных конференций «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти «реставратора всея Руси» Саввы Ямщикова. На этих чтениях, уточнили в музее, традиционно идёт речь об общих и отдельных, наиболее актуальных проблемах, встающих перед хранителями музейных коллекций. Участники конференции обсуждают различные вопросы из теории и практики реставрации и реконструкции предметов и объектов культурного наследия, вводят в научный оборот сведения из истории их сохранения и биографии людей, которые занимаются этим высоким делом.

Среди авторов сборника «Искусство сохранить» — реставраторы, искусствоведы, музейные работники, другие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Пушкинских Гор, Великого Новгорода. Среди тем, которые они поднимают — вопросы реставрации, атрибуции и экспонирования различных художественных произведений, от миниатюрных портретов XVIII века до образцов современного искусства, а также проблемы сохранения рукописных памятников (в том числе и изданий конца XIX — начала XX столетия, собранных на скобах), фотографического наследия и естественноисторических предметов. Читатель найдёт здесь «Несколько слов об иконе Андрея Рублёва «Святая Троица» (автор публикации — ведущий художник-реставратор Государственного Русского музея Рудольф Кесарев) и не публиковавшиеся ранее сведения о Георгиевской церкви пригорода Воронича в допушкинское время (автор публикации, подготовленной по материалам Российского государственного архива древних актов сведения — ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника Елена Ступина). Среди публикаций, так или иначе связанных с нашим регионом — статьи и заметки о скульптурном портрете Саввы Ямщикова, который хранится в музее-заповеднике «Михайловское», и авторе этого бюста; об интерьерах церквей Опочецкого уезда в пушкинское время; о собрании фотографий Александра Красуцкого в фондах Пушкинского Заповедника и их авторе; многое другое.

Скульптурный портрет Савелия Ямщикова работы Альберта Чаркина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В музее убеждены, что, «…несмотря на достаточно специфичную тему, материалы сборника будут интересны не только реставраторам и музейным работникам, но и всем, кому небезразлична судьба памятников отечественной культуры и история их сохранения».

Добавим, что сборник «Искусство сохранить» вышел в свет и в «бумажной версии». Он отпечатан в Псковской областной типографии тиражом в 300 экземпляров.

Адрес книги в сети: http://pushkinland.ru/2018/lib/lib2.asp.