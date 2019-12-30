Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рекомендовано самой природой
Детская обувь для зимы
Защита машины от неприятностей
Телефон прямого эфира 56-73-72
ТОП-100 влиятельных псковичей
отпечаталось в сердце
ТОП-100 псковских миллионеров
 
 
 
ещё Общество 30.12.2019 14:259 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 12.01.2020 13:000 От рублевской «Святой троицы» до скульптурного портрета Саввы Ямщикова: в свет вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы» 12.01.2020 12:020 Александр Котов: Верховенство закона – ключевой принцип, которым руководствуются в своей работе сотрудники органов прокуратуры 12.01.2020 10:301 В Пскове состоится эксклюзивный показ фильма «Портрет девушки в огне» 12.01.2020 10:000 РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств 12.01.2020 09:292 Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
 
 
 
Самое популярное 06.01.2020 10:2611 Юморист Гарик Харламов объяснил, что не оскорблял псковичей 06.01.2020 09:235 Помещение в «Пик 60» горело в Пскове 07.01.2020 20:439 Звезда соцсетей снял забавный ролик о зимних развлечениях в Пскове 07.01.2020 13:2212 Фотофакт: Усиленные меры безопасности на псковском вокзале привели к очередям 05.01.2020 17:4517 Дети, еда и мышцы - как псковские випы проводят новогодние каникулы. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

От рублевской «Святой троицы» до скульптурного портрета Саввы Ямщикова: в свет вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

12.01.2020 13:00|ПсковКомментариев: 0

В свободном доступе для всех пользователей интернета, на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» размещена электронная версия нового выпуска «Михайловской пушкинианы». Это уже 76-я книга научно-популярного издания, которое силами музея выходит в свет с апреля 1996 года.

На обложке нового выпуска «Михайловской пушкинианы» размещена репродукция картины Владимира Алексеева «Михайловское. Остров уединения» из фондов Пушкинского Заповедника.

Новый сборник называется «Искусство сохранить». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в книгу вошли материалы нескольких, 2014—2019 годов, научных конференций «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти «реставратора всея Руси» Саввы Ямщикова. На этих чтениях, уточнили в музее, традиционно идёт речь об общих и отдельных, наиболее актуальных проблемах, встающих перед хранителями музейных коллекций. Участники конференции обсуждают различные вопросы из теории и практики реставрации и реконструкции предметов и объектов культурного наследия, вводят в научный оборот сведения из истории их сохранения и биографии людей, которые занимаются этим высоким делом.

Среди авторов сборника «Искусство сохранить» — реставраторы, искусствоведы, музейные работники, другие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Пушкинских Гор, Великого Новгорода. Среди тем, которые они поднимают — вопросы реставрации, атрибуции и экспонирования различных художественных произведений, от миниатюрных портретов XVIII века до образцов современного искусства, а также проблемы сохранения рукописных памятников (в том числе и изданий конца XIX — начала XX столетия, собранных на скобах), фотографического наследия и естественноисторических предметов. Читатель найдёт здесь «Несколько слов об иконе Андрея Рублёва «Святая Троица» (автор публикации — ведущий художник-реставратор Государственного Русского музея Рудольф Кесарев) и не публиковавшиеся ранее сведения о Георгиевской церкви пригорода Воронича в допушкинское время (автор публикации, подготовленной по материалам Российского государственного архива древних актов сведения — ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника Елена Ступина). Среди публикаций, так или иначе связанных с нашим регионом — статьи и заметки о скульптурном портрете Саввы Ямщикова, который хранится в музее-заповеднике «Михайловское», и авторе этого бюста; об интерьерах церквей Опочецкого уезда в пушкинское время; о собрании фотографий Александра Красуцкого в фондах Пушкинского Заповедника и их авторе; многое другое.

Скульптурный портрет Савелия Ямщикова работы Альберта Чаркина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В музее убеждены, что, «…несмотря на достаточно специфичную тему, материалы сборника будут интересны не только реставраторам и музейным работникам, но и всем, кому небезразлична судьба памятников отечественной культуры и история их сохранения».

Добавим, что сборник «Искусство сохранить» вышел в свет и в «бумажной версии». Он отпечатан в Псковской областной типографии тиражом в 300 экземпляров.

Адрес книги в сети: http://pushkinland.ru/2018/lib/lib2.asp.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 917 человек
12.01.2020, 13:170 Рейтинг политической активности. Командный зачет 12.01.2020, 13:000 От рублевской «Святой троицы» до скульптурного портрета Саввы Ямщикова: в свет вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы» 12.01.2020, 12:290 В Великих Луках в результате ДТП погиб мужчина, который лежал на проезжей части 12.01.2020, 12:020 Александр Котов: Верховенство закона – ключевой принцип, которым руководствуются в своей работе сотрудники органов прокуратуры
12.01.2020, 11:312 Псковичка лишилась 70 тысяч рублей из-за действий мошенников 12.01.2020, 10:590 Минтранс призвал усилить безопасность автобусных перевозок 12.01.2020, 10:301 В Пскове состоится эксклюзивный показ фильма «Портрет девушки в огне» 12.01.2020, 10:000 РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
12.01.2020, 09:292 Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы 12.01.2020, 09:010 Минтруд дал рекомендации по начислению зарплаты бюджетникам в 2020 году 11.01.2020, 23:091 Врачи рассказали об опасности посленовогодних диет 11.01.2020, 22:2713 Глава администрации Пскова Александр Братчиков назвал жителям места мелкорозничной торговли
11.01.2020, 21:221 Полицейские задержали водителя, подозреваемого в гибели пешехода в Печорском районе 11.01.2020, 20:580 Больше 18 тысяч посетителей приняли в дни новогодних каникул в «Михайловском» 11.01.2020, 20:301 Идеальная девушка - пользователи сети оценили российскую певицу Нюшу в купальнике 11.01.2020, 20:033 Псковичи поздравили Андрея Малахова с Днем рождения
11.01.2020, 19:391 Псковская полиция: Иностранные граждане и апатриды пользуются правами и несут ответственность наравне с гражданами РФ 11.01.2020, 19:191 Оксана Федорова раскрыла свое понимание Нового года и способ вернуть праздничное настроение 11.01.2020, 18:463 Как распознать рак желудка - советы врачей 11.01.2020, 18:220 Синоптики прогнозируют жителям Псковской области отрицательную температуру и снег
11.01.2020, 17:552 Псковские зоозащитники отобрали животных у хозяев кошачьей выставки 11.01.2020, 17:080 В Печорском районе разыскивают жителя, подозреваемого в смерти пешехода 11.01.2020, 16:271 Роспотребнадзор назвал более безопасный способ детям смотреть телевизор 11.01.2020, 15:571 Рождества крылатый дух
11.01.2020, 15:410 Полицейские остановили великолучанина, вновь севшего за руль пьяным 11.01.2020, 15:152 Вице-губернатор Василий Осипов поручил регоператору устранить замечания по уборке мусора в Пскове 11.01.2020, 14:454 В школьных аттестатах в России изменятся отметки 11.01.2020, 14:214 Андрей Малахов посетил Псково-Печерский монастырь. ВИДЕО
11.01.2020, 14:000 В Пскове закончили основные работы по реконструкции здания Областной научной библиотеки. ФОТО 11.01.2020, 13:320 Одна из псковских торговых организаций сдала в финансовое учреждение фальшивые деньги 11.01.2020, 13:070 В Псковской области объявили конкурс на замещение должности гендиректора региональной Театрально-концертной дирекции 11.01.2020, 12:430 Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости наладить отношения с Россией
11.01.2020, 12:196 Интерактив: Почему в новом Псковском перинатальном центре старая сантехника? 11.01.2020, 11:581 В Пскове ночью насмерть сбит пешеход, водитель скрылся 11.01.2020, 11:530 Сегодня на псковском концерте фестиваля «Добрый рок» выступят 3 музыкальных коллектива 11.01.2020, 11:310 В управлении Росгвардии по Псковской области начался зимний период обучения
11.01.2020, 11:100 Петросян назвал причину приостановки выпуска российской программы «Смехопанорама» 11.01.2020, 10:500 В БКЗ Псковской областной филармонии состоялся «Рождественский концерт». ФОТО 11.01.2020, 10:160 Псковские полицейские освободят улицу Юности от машин, припаркованных в неположенном месте 11.01.2020, 09:320 В псковском управлении МЧС рассказали о возгораниях из-за электрической сети и электрооборудования
11.01.2020, 08:5511 Глава МИД Ирана подтвердил случайное попадание ракеты в украинский Boeing 10.01.2020, 22:009 Обнаружен пишущий фейковые отзывы троян 10.01.2020, 21:350 Психиатр подтвердил благоприятное воздействие домашних собак на больных детей 10.01.2020, 21:150 Воспитанники псковской школы-интерната побывали в Москве в рамках проекта «Город открытий»
10.01.2020, 21:000 Центральная библиотека Пскова приглашает на встречу с создателями уникального музея 10.01.2020, 20:481 Сайты по продаже никотиносодержащих смесей будут блокировать 10.01.2020, 20:353 «Акценты» Донецкого: Восставшие из оливье, уездная геополитика и бешеные «пскцы» 10.01.2020, 20:342 ВГТРК приостановила съемки программ «Утренняя почта», «Смехопанорама», «Сам себе режиссер»
10.01.2020, 20:252 Дело супругов Милушкиных суд отправил на доследование 10.01.2020, 20:232 Великолучанин лишился 17 тысяч рублей при попытке купить велосипед по объявлению в Интернете 10.01.2020, 20:000 Псковичей приглашают принять участие в благотворительной акции «Народный обед ребенку» 10.01.2020, 19:490 Псковская областная библиотека поможет интеллектуалам
10.01.2020, 19:465 Россиянин потребовал через суд признать его потомком Ивана Грозного 10.01.2020, 19:060 Ученые рассказали о влиянии чая на продолжительность жизни 10.01.2020, 18:380 Региональные власти поздравили сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником 10.01.2020, 18:152 Интерактив: Надеемся, что Епархиальная Рождественская Елка в Пскове станет ежегодной
10.01.2020, 18:012 Тройное ДТП произошло в районе «четырех углов» в Пскове 10.01.2020, 17:590 Гололедица возможна завтра на дорогах Псковской области 10.01.2020, 17:510 Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в 2019 году выросли почти на 6% 10.01.2020, 17:420 Работодатели стали обращать меньше внимания на внешность
10.01.2020, 17:330 Победители юридической олимпиады получили награды из рук прокурора Псковской области 10.01.2020, 17:250 Психологи советуют не убирать елку сразу после праздников 10.01.2020, 17:1712 В Пскове перед судом предстанут трое подростков по обвинению в жестоком избиении трех бомжей, двое из которых скончались 10.01.2020, 17:150 Организаторы сообщили дату выступления Noize MC в Пскове
10.01.2020, 17:110 В новогодние праздничные дни Псковская таможня возбудила 43 дела об административных правонарушениях 10.01.2020, 17:001 Стала известна доля россиян, недовольных своей зарплатой 10.01.2020, 16:440 Новогодние праздники 12 января продолжит концерт «Старые Новые Песни 2» 10.01.2020, 16:430 На новогодний стол в этом году клиенты ВТБ потратили 18,5 млрд рублей
10.01.2020, 16:361 Жительница Опочки лишилась более 100 тысяч рублей, доверившись мошенникам 10.01.2020, 16:320 Названы сроки проведения XVII Псковской парусной регаты 10.01.2020, 16:220 Цифровые сертификаты на обучение начнут выдавать в Псковской области 10.01.2020, 16:182 240 незаконных орудий лова изъяла рыбоохрана у браконьеров в СЗФО за новогодние праздники
10.01.2020, 16:123 Трогательный мир беззакония 10.01.2020, 15:510 Первое в этом году лунное затмение увидят жители Псковской области при ясной погоде 10.01.2020, 15:461 Почти 4,5 тыс. человек прошли бесплатное обучение в рамках проекта «Новые возможности для каждого» в ПсковГУ 10.01.2020, 15:450 Невельские единороссы поздравили с днем рождения Героя Советского Союза Алексея Гусакова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.