Общество

В Центробанке раскрыли подробности новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать - получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

По его словам, стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперед, однако каждые два года его будут пересматривать и продлевать еще на два года.

«С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой - неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный», - отметил Швецов.

Зампред ЦБ объяснил, что государство не устанавливает для фондов никаких ограничений в выплатах, поэтому при стандартном плане граждане смогут сами выбирать организацию, которая предложит им более выгодный вариант.

Кроме того, в рамках «скользящего» плана появится возможность передачи остатка накоплений по наследству, рассказал Швецов. Для этого необходимо указать в завещании родственника в качестве наследника накоплений, добавил он.

«И если человек, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму - весь остаток разом», - объяснил первый зампред Центробанка.

Швецов также объяснил новый механизм перевода накоплений в обновленную пенсионную систему. Так, граждане смогут перевести свои средства на счет ГПП в рамках одного негосударственного пенсионного фонда в режиме реального времени без комиссий или потерь инвестиционного дохода.

Накопления перейдут в НПФ через пять лет после подачи заявления, при этом платежи сразу будут зачисляться на открытый в новом месте счет. Такая схема будет действовать и для тех, кто оставил свои накопления в ПФР.

Кроме того, состояние своего счета можно будет отслеживать на смартфоне.

«Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему не выходя из дома с помощью этого гаджета. Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства», - подчеркнул Швецов, отметив, что таким образом у человека появится «осязаемость пенсионных накоплений».