Общество

Роспотребнадзор рекомендует физические упражнения для профилактики болезни Альцгеймера

Роспотребнадзор рекомендует регулярно делать физические упражнения, чтобы снизить риск развития болезни Альцгеймера. Соответствующая информация размещена в воскресенье на сайте ведомства, сообщает ТАСС.

«Регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%. Более того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что физическая активность помогает предотвратить и другие типы деменции, а также способствует нормализации сна и снижению уровня тревоги у пожилых людей.

Согласно рекомендациям ВОЗ, люди старше 65 лет должны заниматься физкультурой не менее 150 минут в неделю при средних нагрузках или не менее 75 минут при интенсивных. Силовые упражнения следует выполнять не реже двух раз в неделю. При этом важно принимать во внимание состояние здоровья и соизмерять физическую активность с возможностями организма.

Среди других составляющих здорового образа жизни, способных снизить риск развития болезни Альцгеймера, Роспотребнадзор указывает социальную активность, регулярную умственную деятельность, полноценный сон, а также умение справляться со стрессом. «Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить через изменения образа жизни», - подчеркивает ведомство.

Болезнь Альцгеймера - это необратимое прогрессирующее расстройство головного мозга, при котором происходит ухудшение памяти, мышления, познавательных способностей, речи и способности ориентироваться. Как правило, это заболевание встречается у людей старше 65 лет.