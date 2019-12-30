Общество

В Псковской области продолжат реализацию проекта «Чистая Вода»

Главным событием нацпроекта «Экология» в Псковской области стала закупка новой противопожарной техники: 41 машина и 497 единиц оборудования. Написал в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников.

«Общался со многими спасателями – такого обновления ресурсной базы не было никогда, практически все наиболее острые моменты теперь решены!», - отметил глава региона.

Он также обратил внимание, что в 2020 году продолжится реализация проекта «Чистая Вода».

«Проведем реконструкцию системы водоснабжения деревни Переслегино и несколько первоочередных мероприятий по ремонту водовода в Великих Луках.

Также будут подготовлены документы для расчистки Чудского и Псковского озер на территории деревень.