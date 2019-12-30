Общество

Ренату Литвинову сбили в центре Москвы

В центре столицы автомобиль сбил российскую актрису театра и кино Ренату Литвинову. Об этом сообщает портал «Вечерняя Москва».

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел рядом с одним из ресторанов быстрого питания прямо в день рождения звезды. Предварительно, за рулем наехавшего на нее автомобиля находилась девушка.

Сообщается, что у актрисы повреждены нога и рука. Сейчас медики занимаются оказанием ей экстренной помощи.

Позднее ассистентка Литвиновой подтвердила данную информацию, заявив, что жизни актрисы ничего не угрожает.