Общество

Уполномоченный по правам человека поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов выступил на торжественном собрании и поздравил сотрудников органов прокуратуры Псковской области. В своем поздравлении он обратил внимание на важную роль, которую играют органы прокуратуры в защите прав и свобод граждан, а также неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами, органами власти и организациями на территории Псковской области федеральных законов. Псковский омбудсмен отметил, что сегодня благодаря Соглашению с прокуратурой Псковской области, на протяжении пяти лет налажено эффективное взаимодействие между двумя государственными правозащитными институтами, направленное на дополнительную защиту прав, свобод и законных интересов граждан в нашей области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Псковской области.

В завершении своего выступления Дмитрий Шахов пожелал прокурорам побольше здоровья, поскольку при рассмотрении жалоб, каждое обращение проходит через душу и сердце каждого сотрудника, быть всегда уверенным, что ваш труд нужен как нашему государству, так и его гражданам, ну и конечно, чтобы были здоровы близкие и родственники, кто обеспечивает ваш надёжный тыл.

В связи с профессиональным праздником - за личный вклад в обеспечение конституционных прав и свобод граждан, проявленную инициативу и высокий профессионализм, а также эффективное взаимодействие - Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Псковской области награжден Алексей Савельев - заместитель Псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.