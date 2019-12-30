Общество

Домашняя обстановка: зачем в России открываются отделения милосердия

Сохранить комфортные, близкие к домашним условия для тяжелобольных пожилых людей в стационарах больниц и специализированных центров позволяют отделения милосердия. В Иркутской области такое отделение открылось на базе геронтологического центра поселка Марково. Теперь 48 пациентов смогут одновременно получать врачебный и социальный уход в комфортных условиях.

«Новое отделение позволит дольше сохранять для пожилых людей привычную домашнюю обстановку. В стационарные учреждения поступают люди старшей возрастной категории в достаточно тяжелом состоянии, чаще всего нуждающиеся в постоянном уходе. В Марковском геронтологическом центре в новом отделении созданы комфортные условия для проживания маломобильных получателей социальных услуг», — отметила и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Новое отделение открылось в рамках национального проекта «Демография» и его раздела «Старшее поколение». По словам директора геронтологического центра Александра Савина, в отделении на постоянной основе будут проживать пожилые и престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном уходе.

Работа геронтологического центра помогает решить проблемы граждан пожилого возраста и инвалидов. Для них работают тренажерный зал, зал ЛФК, водолечебница, кабинет спелеотерапии, комната психологической разгрузки, а также ведут прием врачи. Для обеспечения активного долголетия в геронтологическом центре функционируют шесть клубов и кружков по интересам, компьютерный класс, лекторий и библиотека.