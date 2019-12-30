Общество

В России изменят структуру оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки <...> Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты, - отметила министр. - Благодаря [вице-премьеру РФ] Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне».

Васильева также рассказала о работе над поправками в закон «Об образовании в РФ». По ее словам, они должны законодательно закрепить правило "четыре документа для учителя", в которые входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.

«Любые другие бумаги - о субботниках, прививках, партах и тому подобное - не должны быть заботой учителя», - подчеркнула Васильева.

«Кроме того, немного облегчить жизнь педагогам должны новые школьные стандарты (ФГОС). По сравнению с действующей версией они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30%», - добавила министр. Она уточнила, что работа над обновленными федеральными государственными образовательными стандартами велась более полутора лет, в январе ее планируют закончить.