Общество

Свыше половины россиян ожидают в наступившем году напряженной ситуации в экономике и политике - опрос

Более половины россиян (57%) полагают, что 2020 год будет напряженным для экономики РФ, противоположной точки зрения придерживаются 31% сограждан, свидетельствуют данные опроса «Левада-центр», поступившие в «Интерфакс».

При этом, как показывают результаты социологического исследования, две трети россиян (65%) уверены, что для них и их семей 2020 год окажется спокойным, 28% участников опроса думают, что в этом плане год будет напряженным.

Респонденты также высказали свои предположения о том, каким будет наступивший год для политической жизни в России. По данным опроса, 31% сограждан полагают, что в этом плане год будет спокойным, а напряженности в политической жизни ожидают 55% респондентов.

По данным «Левада-центра», количество сограждан, допускающих возможность массовых протестов в наступившем году, примерно равна количеству россиян, считающих подобное развитие событий невозможным. Как отмечают социологи, 45% участников опроса полагают, что протесты возможны, 47% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос проведен 12 - 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.