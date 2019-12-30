Общество

Россияне увеличили траты на фастфуд в новогодние каникулы

Во время новогодних каникул россияне чаще всего выбирали кафе быстрого питания, оставляя там в среднем до 330 рублей. Об этом свидетельствуют данные одного из крупнейших операторов фискальных данных «Такском», с которыми ознакомились «Известия». Информацию подтвердили в крупнейших российских банках.

Так, в период с 30 декабря по 8 января средний чек в кафе быстрого питания вырос на 4%, а объем продаж - на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Траты россиян на кофейни также увеличились - до 472 рублей, то есть на 5% по сравнению с предыдущим аналогичным сезоном. Объемы продаж у таких заведений выросли на 4%.

Средний чек в кафе составил 670 рублей (+4,3%) при росте продаж в 1,2%. При этом продажи в ресторанах упали на 2%, а посетители оставляли в среднем до 1,6 тыс. рублей. (+1,6%).

Гендиректор консалтинговой компании для рестораторов Restcon Елена Перепилица объяснила повышенный интерес к фастфуду его доступностью и изменением привычек россиян: сегодня для встреч люди всё чаще выбирают нейтральную территорию, например, кафе.

Также в новогодние каникулы россияне стали чаще ходить в супермаркеты и кинотеатры, а в первые дни 2020 года значительно выросли продажи лотерейных билетов - более чем в два раза по сравнению с 2019 годом.