Общество

В Минтрансе прорабатывают продажу льготных билетов онлайн через Единую систему соцобеспечения

Министерство транспорта совместно с Пенсионным фондом России и авиаперевозчиками прорабатывают возможность продажи льготных билетов онлайн через Единую систему соцобеспечения (ЕГИССО), сообщает ТАСС.

Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Юрчик, отвечая на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского. Он отметил, что в декабре 2019 года прошло совещание относительно организации продажи через интернет субсидируемых перевозок льготным категориям граждан.

«В ходе совещания Пенсионным фондом России предложено проработать вопрос подтверждения отнесения пассажира к льготной категории граждан при бронировании авиационной пассажирской перевозки с применением Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)», - сообщил Юрчик в письме.

Замминистра также заявил, что ПФР в настоящее время участвуют в аналогичном пилотном проекте по продаже железнодорожных билетов. По его результатам можно будет рассмотреть вопрос о дальнейшем расширении применения найденного решения, отметил Юрчик.

В письме указано, что к 30 апреля 2020 года все участники должны будут проверить наличие в ЕГИССО всей необходимой информации о льготной категории граждан, которая требуется для подтверждения при бронировании авиабилетов. Кроме того, им также поручено проработать вопрос о способах подключения используемых систем бронирования и продажи авиабилетов к ЕГИССО.