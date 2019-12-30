Общество

Псковичи могут пройти диспансеризацию в мобильном ФАПе возле «Маяка»

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» продолжает выездную вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, с 14 по 18 января с 10.00 до 14.00 мобильный ФАП (автобус с госномером В 862 КР 60) будет работать на территории у магазина «Маяк» (г. Псков, Рижский пр., 40б).

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:

- опрос (анкетирование);

- антропометрию;

- измерение АД;

- измерение внутриглазного давления;

- ЭКГ;

- выдача направления на анализы и обследования.

Прививки проводятся бесплатно.

Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.

Возможна организация прививок по месту работы.