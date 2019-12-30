Псковичи могут пройти диспансеризацию в мобильном ФАПе возле «Маяка»

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» продолжает выездную вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, с 14 по 18 января с 10.00 до 14.00 мобильный ФАП (автобус с госномером В 862 КР 60) будет работать на территории у магазина «Маяк» (г. Псков, Рижский пр., 40б).
Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:
- опрос (анкетирование);
- антропометрию;
- измерение АД;
- измерение внутриглазного давления;
- ЭКГ;
- выдача направления на анализы и обследования.
Прививки проводятся бесплатно.
Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.
Возможна организация прививок по месту работы.