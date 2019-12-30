Общество

Михаил Ведерников поздравил журналистов и работников издательств Псковской области с Днем российской печати

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов и работников издательств региона с Днем российской печати.

«Цифровые медиа за прошедшее десятилетие до неузнаваемости изменили информационный рынок. Печать встретила серьезный вызов, но, несмотря ни на что, осталась ключевой инфраструктурой, которая связывает каждый населенный пункт не только нашей области, но и всей страны.

Еженедельно в регионе более 60 тысяч газет отправляются к своим читателям. Львиная доля из них - это местная пресса, которая лучше остальных знает о проблемах своей аудитории, непосредственно участвует не только в освещении, но и в решении наиболее актуальных вопросов.

Во многих случаях именно вы являетесь той инстанцией, где никогда не отворачиваются даже от самых, казалось бы, незначительных человеческих проблем. Каждого из вас хорошо знают и ценят, а к вашим словам относятся с искренним уважением.

Ваше неравнодушие, готовность работать даже в самых сложных условиях, стремление к справедливости, личное участие, - это те факторы, которые позволяют вам всегда сохранять актуальность вне зависимости от любых технологических новинок.

Уверен, что такое отношение позволит печатным изданиям сохранить значительное влияние на общественно-политическую жизнь Псковской области и остаться важным фактором развития всего региона.

Благодарю всех работников печати за непростой труд, принципиальность, открытость и честность. Желаю вам новых побед, вдохновения, сил, крепкого здоровья и благополучия!» - отмечается в тексте поздравления.