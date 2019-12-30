Общество

Елена Полонская и Александр Братчиков поздравили псковских журналистов с Днем печати

Глава города Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков поздравили псковских журналистов с Днем российской печати. Поздравление опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляем журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов, распространителей печатной продукции с Днем российской печати!

Люди вашей профессии всегда отличались широким кругозором, большой самоотдачей, взвешенностью суждений, умением мыслить и оценивать события. Благодаря вашей работе каждый житель Пскова имеет возможность оперативно узнавать новости, происходящие в городе.

Позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение событий и социально значимых проектов.

От всей души желаем вам вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих задумок, здоровья, счастья, семейного благополучия, неутомимой жизненной энергии и бодрости духа. Пусть каждый новый день будет полон только хорошими новостями».