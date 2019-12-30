Общество

Александр Котов: Настоящих журналистов в любые времена отличают ответственность и честность

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковских журналистов с Днем российской печати. Поздравление опубликовано на официальном сайте регионального парламента.

«Уважаемые сотрудники средств массовой информации Псковской области и ветераны профессии! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем российской печати!

Праздник, который отмечается сегодня всем журналистским сообществом, был утвержден в 1992 году, но связан с исторической датой – началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого. Её первый номер вышел 13 января 1703 года.

Мир меняется – информационное пространство наполнено разнообразными медиа и в цифровой среде, и на бумажных носителях, но тем ценнее становится профессионализм и объективность представителей средств массовой информации. Настоящих журналистов и репортёров по-прежнему отличает осознание ответственности перед обществом, честность, глубина и неравнодушное отношение к людям и событиям, происходящим в нашей жизни.

Пусть именно эти принципы всегда будут главными в деятельности средств массовой информации Псковской области. Творческих успехов, интересных публикаций, удовлетворения от результатов своей работы! Здоровья и благополучия!»