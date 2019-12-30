Общество

Теперь жители Псковской области смогут заключить брак и подать заявление на соцвыплаты в электронном виде

В Псковской области расширен функционал Единого портала государственных и муниципальных услуг. Теперь жители региона смогут при помощи компьютера или мобильного устройства зарегистрировать акты гражданского состояния или подать заявления на социальные выплаты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в перечень услуг теперь включены государственная регистрация брака, регистрация рождения ребенка или усыновления. Кроме того, появилась возможность подать заявления о выплате пособий, субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Последние доступны для региона в рамках опытной эксплуатации.

Работа по расширению перечня услуг для Псковской области будет продолжена. В частности, жители региона в будущем смогут подтвердить документ об образовании, записать ребенка в школу. На базе Единого портала государственных и муниципальных услуг можно будет также провести аккредитацию и лицензирование образовательной деятельности.

На данный момент портал позволяет жителям Псковской области получать более 20 различных единоразовых выплат и компенсаций при записи на прием в органы социальной защиты. В сфере здравоохранения псковичи дистанционно имеют возможность вызвать врача на дом, получить номерок к специалисту, оформить электронный листок нетрудоспособности. Также через портал можно оформить разрешение на строительство и получить технические условия на технологическое подключение к инженерным сетям.

Отметим, что в настоящее время на портале порядка 410 тыс зарегистрированных пользователей, проживающих в регионе, что составляет более 66% от общего количества населения области. Средняя посещаемость сайта растет пропорционально увеличению количества услуг и составляет в среднем более 400 посетителей в месяц.