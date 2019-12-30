Общество

Творческих успехов на благо Псковской области пожелал журналистам Александр Козловский

С Днем российской печати поздравил журналистов Псковской области секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Меняются форматы средств массовой информации, темы и герои, но суть журналистики навсегда останется неизменной - рассказывать о событиях и людях, поднимать острые вопросы, поддерживать диалог между жителями и властью. Важно, что именно вы - представители СМИ - являетесь не просто рупором общественного мнения, а задаете ценностные и духовные ориентиры общества, формируете сознание зрителей и читателей», - цитирует слова Александра Козловского пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России».

Он отметил, что профессия журналиста требует серьезных профессиональных навыков, широкого кругозора, высоких моральных качеств, каждодневной работы над собой. «Вы живете проблемами своего региона, знаете его героев, вносите большую лепту в решение важных проблем населения. Примите слова благодарности за ваш нелегкий и очень важный труд, пожелания дальнейших творческих успехов на благо Псковской области!» - говорится в поздравлении.