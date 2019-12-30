Общество

Эксперты рассказали, как избежать мошенничества во время сделки с недвижимостью в Псковской области

Кадастровая палата по Псковской области дала рекомендации жителям региона, как избежать недобросовестных действий во время сделки с недвижимостью.

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«Для этого необходимо представить в любой офис МФЦ заявление, в котором указать, что без его личного участия недвижимость не может быть продана, оформлена на другого человека и так далее, - разъяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Тимофеева. - Затем в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится соответствующая запись. И незаконные операции с имуществом становятся невозможны».

По словам эксперта, если человек придет с доверенностью от имени собственника и документами на продажу квартиры, то эти бумаги будут ему возвращены тут же, а собственник квартиры об этом будет уведомлен. Таким образом, продать недвижимость не получится даже по подлинной доверенности. Однако при необходимости собственник может снять эти ограничения.

Также в пресс-службе Псковской Ленте Новостей сообщили, что для того, чтобы защитить свои права, теперь можно и не выходить из дома. Достаточно иметь под рукой компьютер и доступ в интернет. В «личном кабинете» на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) необходимо заполнить то же самое заявление.

«Таким образом, вы не только обезопасите свое имущество от мошенников, но и сэкономите время. С этим за 3 квартал обратилось 13 152 человека, - отметили в ведомстве. - При покупке недвижимости с начальных этапов оформления сделки уделите особое внимание вопросу безопасности».

Кадастровая палата региона порекомендовала, чтобы перед тем, как совершить ответственный шаг по покупке недвижимости, жители проанализировали имеющиеся правоустанавливающие документы на приобретаемый объект недвижимости, обратили внимание на наличие печатей организаций, подписей сторон договора или должностных лиц.

«Если документ составлен органом государственной власти или органом местного самоуправления, на отсутствие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, - добавили в пресс-службе. - Обязательно получите выписку об объекте из ЕГРН до совершения сделки. В ней будут указаны основные характеристики объекта и данные о правах на него, это поможет будущему владельцу жилья удостовериться, что приобретаемая им недвижимость действительно принадлежит продавцу и не находится под арестом или в залоге или же на него наложены какие-либо иные обременения».

В пресс-службе подчеркнули, что выписка о переходе прав в отношении планируемой к приобретению недвижимости покажет, сколько раз и на основании чего переходили на нее права.

«Сделка по доверенности - это тоже серьезный риск для покупателя. Если вы все же принимаете решение заключать сделку не с собственником, а с его представителем, нелишним будет проверить доверенность через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты. Бесплатно можно узнать, удостоверял ли нотариус тот документ, который вам предъявляют, и не была ли доверенность, затем, официально отменена. Помните, если в вас зародились сомнения при общении с продавцом (покупателем) вы можете, либо удостоверить сделку в нотариальном порядке, либо вовсе отказаться от ее заключения», - заключили в пресс-службе.