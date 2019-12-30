Общество

Андрей Турчак: Российская пресса уделяет большое внимание полноте и достоверности информации

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником - Днем российской печати. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем печати. Средства массовой информации всегда играли важную роль в жизни нашей страны. Информировать общество, ежедневно обеспечивать его информацией о событиях в России и в мире - интересная, сложная и ответственная задача. Вы вносите значимый вклад в защиту интересов граждан, твердо отстаиваете право общества знать правду о событиях. Зачастую резонанс, вызванный публикациями в прессе, приводит к качественному изменению ситуации, решению конкретных проблем общества и государства», - говорится в поздравлении.

Он подчеркнул, что в современных условиях темп журналистской работы ускорился многократно. «И тем важнее, что российская пресса, как и прежде, уделяет большое внимание полноте и достоверности информации, ее объективной подаче», - отметил секретарь Генсовета партии.

«Желаю вам профессиональных успехов, удачи и всего наилучшего», - заключил Турчак.

Напомним, 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов - День российской печати. Он связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты. 13 января 1703 года в России по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».