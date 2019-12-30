Общество

Минпросвещения разработает программу по развитию эмоциональных навыков у школьников

Министерство просвещения России планирует разработать программу по развитию социально-эмоциональных навыков у школьников, её апробация пройдёт в восьми регионах в 2020 году, рассказали в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

Создание такой программы и её реализация помогут воспитать эмоционально зрелых личностей. Дети научатся контролировать негативные эмоции и распознавать эмоции окружающих.

Как рассказали в Минпросвещения, специалисты ведомства ведут работу с директорами школ и колледжей о необходимости выявления и открытого решения проблем, создания условий по разрешению конфликтов среди подростков «на основе психолого-педагогического подхода с учётом ценностей дружбы, поддержки, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии».

«Важно не просто распознать ребенка с девиантным поведением, но и оказать квалифицированную помощь, поддержать, объяснить педагогам и родителям, как себя вести в ситуациях, когда поведение ребёнка выходит из-под контроля», - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, Минпросвещения направило в регионы программы по повышению квалификации педагогов-психологов по ключевым вопросам трудностей поведения у детей и подростков.