Общество

Как Псков пережил новогодние каникулы - обсудим в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 14 января, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная новогодним каникулам в Пскове.

В рамках пресс-конференции мы узнаем, как областной центр пережил 8 дней новогодних каникул.

Насколько успешно прошли в Пскове все запланированные мероприятия? Сколько псковичей их посетило? Обошлось ли без происшествий?

Насколько хорошо в период долгих выходных вывозился мусор и убирались улицы, есть ли нарекания от жителей города? Есть ли замечания в адрес псковских управляющих организаций? Почему возникла ситуация с отключением света в новогоднюю ночь и первый день 2020 года? Какие предприняты меры, чтобы она больше не повторялась? С какими жалобами обращались псковичи на новогодних каникулах?

Хорошо или плохо для города, когда зима – бесснежная? Экономит ли город на уборке снега, которого по факту нет, а также на песчаных смесях, если посыпать практически нечего?

Спикеры:

• глава администрации Пскова Братчиков Александр Николаевич

• начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Баринов Алексей Николаевич

Дата проведения: 14 января. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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