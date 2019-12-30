Общество

В Пскове участились случаи мошенничества лжесотрудников «Горводоканала»

В Пскове стало больше случаев мошенничества от рук злоумышленников, представляющихся сотрудниками «Горводоканала». Об этом представители предприятия сообщили на его страничке в соцсети Instagram.

Источник: страничка «Горводоканала», Instagram

«Уважаемые абоненты! К сожалению, снова участились случаи мошенничества со ссылкой на наше предприятие! От граждан поступают звонки с сообщениями об обходах квартир лицами, которые, якобы, являются нашими сотрудниками, с предложениями замены труб или счетчиков в квартирах, предложениями поверки приборов учета или установки фильтров», - отметили в «Горводоканале».

Также на предприятии напомнили, что представители «Горводоканала» выходят на квартиры, когда необходимо снять контрольные показания индивидуальных приборов учета (ПИУ) и проверить документы на них, либо обследовать на предмет возможности установки приборов учета.

«Перед обходом нашими контролерами на подъездах домов предварительно размешается информация о дате и времени обхода, а каждый контролер имеет при себе удостоверение псковского муниципального предприятия «Горводоканал». Благодарим всех неравнодушных граждан, передающих информацию о фактах мошенничества, и призываем быть бдительными и не пускать сомнительных лиц в свои дома без предварительной проверки их документов!» - заключают представители организации.