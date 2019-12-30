Общество

Чем чаще всего болеет работающее население, выяснили в Псковском облсовпрофе

В Псковском областном совете профсоюзов подвели итоги опроса «Здоровье работающего населения», который проводился с 10 декабря 2019 года на сайте областного профсоюзного объединения. По информации отдела социально-трудовых отношений и проектной деятельности, среди участников опроса 53% составили люди возрастной категории от 20 до 45 лет, 45 % – от 45 до 60 лет, остальные – старше 60 лет. Женщины оказались более активны – 90% опрошенных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

85% опрошенных проживают в городах, 15% — это жители сельской местности. Основную часть опрошенных составили сотрудники таких сфер деятельности, как здравоохранение, образование, культура, сфера обслуживания, муниципальная и государственная служба.

На вопрос «Как вы оцениваете состояние своего здоровья?» только 3% ответили «очень хорошее» и 21% — «хорошее». 64% оценивают свое состояние здоровья, как среднее, а вот 11% — как плохое.

При этом 39% участников опроса обращаются к врачу 2-3 раза в течение года, 29% – один раз в год, 13% – реже одного раза в год, 10% – один раз в месяц. Приняли участие в опросе и те, кому приходится обращаться к врачу несколько раз в месяц. А вот 8% затруднились ответить на этот вопрос.

Анализ анонимного опроса показал, среди основных заболеваний, которыми страдают респонденты, чаще всего назывались заболевания опорно-двигательной системы (около 40%), сердечно-сосудистой системы – 23%, у 21% опрошенных имеются заболевания ЖКТ, у 16% – неврологические заболевания, у 22% – гинекологические и у 19% – заболевания аллергического характера.

Ответы на вопрос о посещении санатория распределились следующим образом: 50% никогда не посещали санаторий, при этом большая часть, а именно 28%, – это те, кто хотел бы его посетить, но не имеет финансовой возможности. 24% опрошенных побывали в санатории менее года назад, остальная часть опрошенных – это те, кто побывал в санатории уже сравнительно давно.

При этом только 21% участников опроса имеет уровень дохода выше 25 тысяч рублей, 29% — от 20 до 25 тысяч рублей, 22% – 15-20 тысяч рублей в месяц, 24% – имеет доход 10 -15 тысяч, а вот у 3% доход не дотягивает и до 10 тысяч рублей.

В отделе социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа отметили, что данные социологические результаты подтверждают правильность позиции профсоюзной стороны о необходимости разработки дополнительного комплекса мероприятий по оздоровлению населения региона, в том числе граждан, занятых в бюджетной сфере.

Напомним, что на сессии Псковского областного Собрания 28 ноября 2019 года проект закона «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Псковской области путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в региональных санаториях», внесенный лидером Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой, не нашел поддержки у большинства парламентариев: за него проголосовали 8 депутатов, 17 – против и 2 воздержались.

Тем не менее, президиум Псковского облсовпрофа 9 января 2020 года принял постановление №47-1/г «Об инициировании Года здоровья и социального благополучия населения Псковской области», поручив руководству Псковского областного совета профсоюзов до 1 марта 2020 года разработать и представить на утверждение план мероприятий Года здоровья.