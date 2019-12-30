Общество

Псковский курсант Никита Щербаков победил в всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ

В Перми подвели итоги Всероссийского конкурса «Инновационные технологии в деле обеспечения безопасности Российской Федерации», в котором приняли участие обучающиеся Пермского и Кузбасского, Самарского и Владимирского юридических институтов, Псковского филиала Академии ФСИН России.

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Никита Щербаков одержал победу в номинации «Применение современных и перспективных технических средств охраны и надзора в учреждениях ФСИН России», представив на конкурс научную работу «Интегрированные системы обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе».

Псковский курсант отметил, что его победа в конкурсе была бы невозможна без опытного наставника – научного руководителя – старшего преподавателя кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС генерал-майора запаса Владимира Киреева. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.