Общество

Коммунисты приглашают псковичей посетить музей-квартиру Ленина и Домик «Искры»

Во вторник, 21 января, в Пскове пройдут мероприятия, посвященные 96-й годовщине со дня смерти Владимира Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

«Коммунисты Пскова и Псковской области посетят памятные места вождя социалистической революции.

В Пскове сбор участников состоится в 13.00 на площади Ленина.

Планируется возложение цветов к памятникам вождю, а также посещение музея-квартиры В.И.Ленина и Домика «Искры». Ждем всех неравнодушных», - отметили в обкоме компартии.