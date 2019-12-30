Общество

Более 250 тыс кв метров жилья возвели в Псковской области в прошлом году

В Псковской области за прошлый год возведено более 253 тыс кв метров жилья, большая часть которого (около 150 тыс кв метров) - индивидуальные жилые дома, возведенные населением, сообщили в региональном комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Таким образом, серьезно превышен плановый показатель в 225 тыс кв метров, который был установлен для региона Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. На 2020 год для Псковской области установлен показатель в размере 250 тыс кв метров.

В Псковской области уже на протяжении ряда лет отмечается рост жилищного строительства. Так, ввод жилья в 2019 году на территории региона превысил показатели 2018 года, когда было построено более 233 тыс кв метров. В 2017 году - чуть больше 200 тыс кв метров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.