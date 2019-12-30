Общество

В Госдуму внесен проект амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне

Депутат Сергей Иванов внес в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии отдельным категориям осужденных в связи с празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает «Парламентская газета».

В документе говорится, что проект закона предусматривает применение амнистии к ограниченному круг лиц — они будут освобождены от отбывания наказания. Среди них, в частности, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества, выполнявшие воинский либо служебный долг в Афганистане или других государствах, награжденные госнаградами СССР и (или) РФ, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской АЭС.

Амнистия также предусмотрена для несовершеннолетних, матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, инвалидов, а также мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет. Кроме того, если эти категорий были осуждены на срок свыше пяти лет, он может быть сокращен на одну треть, если на срок свыше 10 лет — на одну четверть.

Однако амнистия не будет применена для лиц, которых осудили за умышленные убийства, грабеж, терроризм, экстремизм, захват заложников и другие особо тяжкие преступления.