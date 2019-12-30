Общество

В Псковской области прошла акция «Правильный выбор»

В рамках профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД и УФСИН в Локне проведена встреча с лицами, которые повторно управляли автомобилями, находясь в состоянии опьянения, и осуждены к уголовному наказанию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, подобные мероприятия проводятся на постоянной основе среди осужденных, состоящих на учетах в уголовно-исполнительной инспекции за совершение противоправных деяний, предусмотренных статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» Уголовного кодекса РФ.

Целями таких профилактических акций являются пропаганда требований Правил дорожной безопасности, формирование у водителей навыков законопослушного поведения на дороге, предупреждение фактов повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, информирование граждан о возможных административных и уголовных последствиях при совершении ДТП в состоянии опьянения.

Необходимо отметить, что в настоящее время на учете уголовно-исполнительной инспекции по Локнянскому району состоят десять человек, которые повторно управляли автомобилями в состоянии опьянения и были за это осуждены к уголовному наказанию. Причем, все они неоднократно садились за руль транспортного средства, будучи в состоянии алкогольного опьянения.