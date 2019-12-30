Общество

В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек

Предложение депутата от «Единой России» Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги - его личная позиция, подобные инициативы фракция не поддерживает, сообщил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

Ранее депутат Вострецов заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.

«Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная», - отметил Андрей Исаев.

По его словам, такие решения не принимаются «вдруг» и наобум. Политик также полагает, что подобные предложения останутся «на уровне размышлений».