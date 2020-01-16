Общество

Власти Великих Лук поздравили горожан с днем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации Любовь Романова поздравили жителей с Днем освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.

«Уважаемые великолучане! Дорогие ветераны войны и труда!

От всей души поздравляем вас с 77-й годовщиной со дня освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков!

Великолукская наступательная операция, в результате которой наш город был освобождён, стала легендарной страницей военной истории России, получив название «малой Сталинградской битвы».

Тысячи солдат, офицеров, партизан, подпольщиков отдали свои жизни за свободу великолукской земли. Суровые испытания, оккупацию и голод пережили жители города, который во время войны был разрушен почти до основания.

В тяжёлые послевоенные годы благодаря самоотверженному труду великолучан, их невероятной силе духа и любви к малой родине на месте пепелищ выросли новые промышленные объекты, жилые дома, больницы и школы.

Жители города всегда будут гордиться боевыми и трудовыми подвигами военного поколения, сохраняя память о тех, кто защищал и освобождал Великие Луки, кто поднял город из руин, заложил основы его развития и процветания.

Низкий поклон всем доблестным фронтовикам и труженикам! Вечный почёт героям войны и труда, недожившим до сегодняшнего дня!

Уважаемые великолучане! Наша задача – беречь мирную жизнь и свободу, завоёванную в боях Великой Отечественной войны, продолжая добросовестно трудиться на благо города воинской славы Великие Луки и нашего Отечества! Это особенно важно сегодня, когда все мы готовимся отметить святую для каждого жителя России дату – 75-летие Великой Победы!

Здоровья вам, дорогие земляки, благополучия, счастья, успехов в труде и согласия в семьях, мирного неба над головой!» - написали власти города в поздравлении.