Общество

Как правильно выбирать яйца

Куриные яйца - это, пожалуй, тот продукт, который всегда можно найти в холодильнике большинства из нас. Но многие люди берут яйца без разбора, ориентируясь, максимум, на цену. В то время как к выбору данного продукта нужно подходить очень внимательно.

Буквы

Вы наверняка не раз замечали на упаковке яиц буквенные обозначения. Увы, большинству из нас они едва ли о чем-то говорят.

Буква Д означает, что яйца диетические. Это значит, что хранится они будут не дольше недели, поэтому впрок закупать их не стоит.

Самый распространенный вариант в супермаркетах - буква С, что значит «столовое». С даты изготовления должно пройти не более 25 дней.

Буква О говорит о том, что яйца отборной категории, а В - высшей. Обратите внимание на вес, одно яйцо должно весить от 65 до 75 граммов.

Как проверить яйца в магазине

Многие считают, что если яйца хоть немного грязные - это свидетельствует об их качестве. На самом деле, это большое заблуждение. Присохший помет говорит лишь о недостаточной обработке продукта и о нечистоплотности предприятия.

Поверхность хорошего яйца должна быть матовой, а не глянцевой. «Глянец» говорит о том, что яйцо старое, но порой производителям удается его смыть, поэтому даже с матовыми яйцами стоит быть осторожней.

Один из самых простых способов проверить свежесть яйца - поднести его к лампочке. Увидели темные пятна? Даже не вздумайте его брать. Такие яйца в большинстве случаев испорчены.