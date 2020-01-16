Общество

В Великих Луках Крещенские купания состоятся на реке Ловати

Традиционные Крещенские купания для населения в честь православного праздника Крещения Господня пройдут в Великих Луках с 20.00 18 января до 20.00 19 января. Местом проведения определена река Ловать в районе северной оконечности острова Дятлинка. Здесь будет обустроен вход в воду, уложены безопасные деревянные сходни и настилы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Для переодевания граждан будут установлены палатки.

В целях обеспечения безопасности будет организовано дежурство бригады «скорой помощи», сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, МЧС и полиции.

«Уважаемые великолучане! Обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями органов Роспотребнадзора, учитывая особенности погодных условий нынешнего года, при проведении Крещенских купаний участникам обряда необходимо соблюдать меры предосторожности, а именно: исключить попадание (заглатывание) воды в организм, не допускать переохлаждения организма, воздержаться от купания детей и лиц пожилого возраста», - отметили в пресс-службе.