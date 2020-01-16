Общество

Первые на севере: «Европа Плюс» планирует установить мировой рекорд

7 февраля радио №1 в России* при поддержке «Синтек Лубрикантс», производителя антифриза Sintec Multifreeze, бросит вызов суровой природе и отправится в захватывающую экспедицию на Шпицберген в Северном Ледовитом океане с целью установить мировой рекорд. Популярное утреннее шоу «Бригада У» разбудит Россию максимально бодрящим способом - ведущие «Европы Плюс» выйдут в эфир из самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты.

В экстремальном путешествии примут участие две команды. «Отмороженные» стартуют 31 января на автомобилях, заправленных антифризом Multifreeze, их путь к рекорду протяжённостью более 5500 километров пролегает по маршруту: Москва - Санкт-Петербург - Хельсинки - Кеми - Тромсе - Лонгйир - Баренцбург. «Отлетевшие» выдвигаются на архипелаг авиарейсом из Москвы 4 февраля.

Испытать себя на прочность покорением Крайнего Севера смогут и слушатели «Европы Плюс». Ведущие «Бригады У» Джем, Вэл и Вики разыграют в утреннем шоу по одному месту в каждую команду: «Отмороженные» (с 20 по 24 января) и «Отлетевшие» (с 27 по 31 января). Подробные правила будут озвучены в эфире.

Зафиксировать уникальное достижение «Европы Плюс» и «Синтек Лубрикантс» на Шпицбергене** приглашены эксперты Книги «Гиннес. Мировые рекорды». Ежедневно из разных точек пути с репортажем о приключениях участников автопробега в прямой эфир будет выходить ведущий утренних новостей Дмитрий Севостьянов. Следить за проектом слушатели смогут на сайтах sever.europaplus.ru и multifreeze.ru, а также в социальных сетях.

«Бригада У» регулярно удивляет своих поклонников оригинальными экспериментами. В 2017 году ведущие «Европы Плюс» выходили в прямой эфир, находясь буквально на вершине мира - 125-м этаже самого известного и высокого небоскрёба на Земле - «Бурдж-Халифа» в Дубае. Мобильная студия станции тогда располагалась на смотровой площадке AtTheTop на высоте 456 метров. Кроме того, во время специальных проектов вещание утреннего шоу велось из Рио-де-Жанейро, Лондона, Парижа и других уголков планеты.

«Европа Плюс» - радиостанция №1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно «Европу Плюс» выбирают около 10,6 млн слушателей, а её еженедельная аудитория составляет около 23,1 млн человек*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 338 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) - одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

«Европа Плюс» в интернете: europaplus.ru.

Группы в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, YouTube.

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Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

*Mediascope, Radio Index - Россия (города с населением 100К+), апрель - сентябрь 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.

**The most northerly pop-up commercial FM radio broadcast.