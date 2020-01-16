Общество

77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки

77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 17 января Великие Луки.

Советские пулеметчики в бою на улице Энгельса в Великих Луках. Фото: Regnum

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, в 10.00 на Летней эстраде стартует военно-патриотическая игра «Юнармия - Великие Луки - 2020», в 11.00 на Братском кладбище воинов Советской Армии пройдут церемония возложения цветов, божественная панихида и минута молчания. В 11.40 состоится торжественное возложение цветов к стеле «Город воинской славы» на площади Ленина, а в 12.00 у Вечного огня начнется торжественный митинг, по окончанию которого участники возложат цветы к Вечному огню, и памятникам воинской славы.

Завершатся памятные мероприятия в 16.00 праздничным вечером, посвященным Дню освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, который состоится в Великолукском драматическом театре.

Великолукская наступательная операция проводилась силами 3-й ударной армии, частью сил 43-й армии, других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки.

Противник оборонялся на хорошо подготовленных позициях. Первый рубеж немецкой обороны проходил в двух-трех километрах от Великих Лук. Второй рубеж включал окраины города и примыкавшие к ним населенные пункты. К обороне были приспособлены также многие здания в самом городе.

Операция началась 24 ноября, когда начали действовать передовые отряды советских войск. На следующий день в сражения вступили главные силы. Наступая в трудных условиях лесисто-болотистой местности, советские войска преодолели ожесточенное сопротивление противника и 28 ноября окружили его группировку в Великих Луках. Продолжив наступление, к 10 декабря они продвинулись на 25-30 км и на двух участках южнее и севернее Новосокольников перерезали железную дорогу, связывавшую немецкие группы армий «Север» и «Центр». Германское командование перебросило на великолукское направление нескольких соединений и предприняло попытки деблокировать окруженные в Великих Луках войска. В течение месяца противник наносил контрудары по флангам наступавших советских войск и в итоге смог на узких участках фронта продвинуться до 15 км и выйти на подступы к городу, однако соединиться с окруженной группировкой ему не удалось. Чтобы избежать кровопролития, советское командование через парламентеров передало начальнику немецкого гарнизона подполковнику фон Засу предложение о капитуляции. Оно было мгновенно отклонено, и советские войска перешли к ликвидации противника.

17 января 1943 года после тяжелых боев остатки 7-тысячного гарнизона были окончательно уничтожены, и Великие Луки были освобождены.

20 января 1943 года продолжавшаяся около 2 месяцев Великолукская операция закончилась. В общей системе стратегических действий, проводимых на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма, за который ожесточенно бились немецкие войска, утратили свое значение демянский и ржевско-вяземский выступы.