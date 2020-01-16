Общество

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности во время празднования Крещения

В Псковской области 18 и 19 января в 59 населенных пунктах пройдут торжественные религиозные мероприятия, посвященных празднованию Крещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий, совместно с полицией будут обеспечивать сотрудники регионального управления Росгвардии.

Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения массовых мероприятий - торжественных богослужений и крещенских купаний.