Общество

Трудовая инспекция Псковской области: От величины МРОТ зависит зарплата

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: от величины МРОТ зависит заработная плата. Работодатель не имеет права платить сотрудникам, работающим на условиях полного рабочего дня, зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

Заработная плата помимо оклада включает в себя доплаты и надбавки компенсационного характера, доплаты и надбавки стимулирующего характера и иные выплаты. Следовательно, с учетом всех надбавок к окладу, доплат или поощрений работник получает сумму, большую или равную МРОТ. Если зарплата работника все же меньше установленного минимального размера оплаты труда, работодатель должен произвести доплату до величины МРОТ.

Когда заработная плата может быть меньше МРОТ? Заработная плата может быть меньше МРОТ, если работник работает в режиме неполной занятости или по совместительству.

Работодателям следует помнить, что законодательством предусмотрена административная ответственность за выплату заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда. Согласно ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

С 1 января 2020 года установлен минимальный размер оплаты труда в размере 12 130 рублей. Раньше он составлял 11 280 руб. в месяц и увеличился на 850 рублей.

МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.