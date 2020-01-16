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Праздничный концерт, посвященный Дню освобождения города, прошел в Великих Луках

Ярким открытием череды мероприятий, посвященных 77-й годовщине со дня освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, стал праздничный концерт, который состоялся в Доме культуры Ленинского комсомола 16 января. Для горожан, пришедших в ДК ЛК в этот вечер, звучали проникновенные стихи о героических подвигах советских солдат, об их светлой мечте о мире, о том, что война не может отнять у человека способность чувствовать, верить и любить, сообщили Псковской Ленте Новостей в МБУК «ДК ЛК».

Ведущая мероприятия, заместитель директора ДК ЛК Мария Титенкова, на протяжении всего концерта помогала зрителям то и дело мысленно погружаться в то страшное время, когда в далеком 1943 году шли ожесточенные бои за каждый клочок русской земли. В ее исполнении особенно проникновенно прозвучало стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины».

Свои творческие номера гостям праздничного концерта в этот вечер подарили коллективы Дома культуры Ленинского комсомола. Руководитель студии эстрадного вокала «Соло» Светлана Фетисова исполнила проникновенную композицию о выпускниках 1941 года, рассказала в песнях о любви к Великим Лукам, к его жителям, и большим и маленьким.

С танцевальными композициями выступили образцовый художественный коллектив танцевальная студия «Вектор» (руководители Виктор и Вера Путятины) и хореографический коллектив «Балет для всех» (руководитель Инна Николаева). Музыкально-литературную композицию по произведению Роберта Рождественского «210 шагов» представили ученики театра юного зрителя «Панорама» (руководитель Мария Титенкова и Елизавета Пономарева) и студент ВЛТЖТ им. К.С. Заслонова структурного подразделения Великолукского филиала Санкт-Петербургского университета путей сообщения Никита Шабанов. Зал тепло встречал приглашённых гостей: школу танца «Арабеск» (руководитель Эльвира Усейкина), которые в этот вечер предстали перед залом в образе войны. Прекрасный классический вокал подарили великолучанам директор центра эстетического воспитания Наталья Плеханова с учениками Анастасией Зориной и Степаном Гришкевичем.

Невероятным украшением концерта стали выступления юного композитора Елисея Альта, который исполнил авторскую композицию на фортепиано, а также скрипачки Магдалены Василенко, студентки Минского колледжа культуры, вместе с солисткой образцового коллектива «Жемчужина» (художественный руководитель Анна Мисун) Полиной Крыловой, посвященные бесконечной материнской любви и узникам фашистских концлагерей. Подарком городу стало выступление Никиты Смирнова в школьные годы ученика А.А. Арсентьевой, выпускника Санкт-Петербургского колледжа культуры, а ныне студента Российского государственного университета имени А.И. Герцена. Финальным аккордом концерта стала песня в исполнении студентов Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Анжелики Бартневой и Артема Щеголева, которые призвали всех зрителей жить в мире, мире без выстрелов на Земле.

«…Какою ценой завоевано счастье – пожалуйста, помните! – эти звучавшие со сцены слова находили отклик в сердце каждого из присутствующих. Ведь навсегда в памяти великолучан то, что за наше сегодняшнее мирное небо шли на смерть героические защитники города, 77 лет назад освободившие от фашистов Великие Луки. О мире мечтаем и мы, ныне живущие потомки героев, подаривших всем нам свободу и независимость. И наша задача – этот мир сохранить» - написали организаторы концерта.