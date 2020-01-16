Общество

Как ела, так есть и буду - певица Лолита оценила отставку правительства

Российская певица Лолита Милявская пошутила про отставку правительства, разместив видео в соцсети Instagram, на котором показала, чем она питается. Об этом пишет РИА Новости.

«Что-то так мне все мои друзья и коллеги пишут, что правительство ушло в отставку. А я вот стою на кухне и ем картошечку вареную и что-то выковыриваю из банки», - сказала певица, комментируя свою трапезу.

По ее словам, она думала, что купила шпроты, а вместо этого получила «какую-то массу», от употребления которой, тем не менее, она не отказалась.

«Не знаю, хорошо это или плохо, но я как ела, так есть и буду», - заключила артистка.

В среду, 15 января, правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: так, глава государства выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Новым главой кабмина стал Михаил Мишустин.