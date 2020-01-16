Общество

Как перейти на электронные трудовые книжки, рассказали в псковском отделении ПФР

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка (ЭТК). Переход на нее добровольный. До конца этого года жителям области необходимо определиться, в каком виде они хотят учитывать свой трудовой стаж (в бумажном или электронном), и подать соответствующее заявление работодателю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

В первом случае для сотрудника ничего не изменится, работодатель будет вести его трудовую книжку и в бумажном, и в электронном формате. Во втором случае бумажную трудовую книжку выдадут работнику на руки, и будет формироваться только электронная версия. У тех, кто начнет работать в 2021 году, трудовые книжки сразу будут формироваться только в электронном формате.

Выписку из ЭТК можно будет распечатать самостоятельно из «Личного кабинета» на сайте ПФР и Портале госуслуг или получить в МФЦ и клиентских службах Пенсионного фонда. Электронная трудовая книжка сохранит весь основной перечень сведений, которые сейчас учитываются в бумажной версии.

«В компетенцию ПФР теперь будет входить прием сведений о трудовой деятельности граждан, - пояснила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова. - С 2020 года работодатели обязаны представлять в ПФР информацию обо всех ключевых кадровых изменениях (прием, увольнение, перевод). Первый отчет им необходимо будет сдать в ПФР за январь 2020 года – до 15 февраля 2020 года».

Управляющий отметила, что в настоящее время территориальные органы ПФР проводят обучающие семинары для специалистов кадровых служб предприятий и организаций области по вопросам сдачи сведений о трудовой деятельности.

Также на площадках провайдеров, предоставляющих услуги по передаче отчетности в ПФР в электронном виде, сотрудники отделения ПФР проводят лекции в рамках вебинаров.

Информацию о дате, времени и месте проведения семинаров необходимо уточнять в учреждениях ПФР по месту регистрации юридического лица. О проведении вебинаров работодатели извещаются провайдером, или отделением ПФР по телекоммуникационным каналам связи.