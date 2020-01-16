Общество

Псковская транспортная прокуратура оштрафовала «Центр развития цифровых платформ»

Псковская транспортная прокуратура выявила факт несоблюдения ООО «Центр развития цифровых платформ» обязанности по уведомлению Псковской таможни в десятидневный срок о приеме на работу гражданина, ранее проходившего в ней государственную службу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре, в этой связи в отношении указанного общества Псковским транспортным прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). По результатам его рассмотрения юридическое лицо признано виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.